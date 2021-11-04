Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ekibine "Kimjongunizm" ideolojisini desteklemeyi emrettiği bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (37) iktidarını pekiştirmek için her geçen gün yeni adımlar atıyor.

Kim Jong-un'un şimdi de ekibine "Kimjongunizm" denilen ideolojisini desteklemelerini emrederek kendi diktatörlüğünü inşa etmeyi amaçladığı öne sürüldü. Kuzey Kore'de şimdiye kadar eski liderlere saygı göstermek, Kim hanedanının temel ilkesiydi. Ancak Kim Jong-un'un "Kimjongunizm" ideolojisini egemen kılmak için atalarının gölgesinden kurtulmak istediği, bu nedenle Kuzey Kore'nin eski lideri olan babası Kim Jong-il ve ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un portrelerini başkent Pyongyang'daki resmi binalardan kaldırttığı belirtildi.

'BÜYÜK LİDER' UNVANI

Güney Kore'nin ulusal istihbarat teşkilatı, "Kimjongunizm" teriminin hükümet çevrelerinde kullanılmaya başlandığını ve Kim'in devlet medyasında normalde büyükbabası Kim Il-sung için kullanılan "Büyük Lider" unvanıyla anıldığını bildirdi. Selefleri için alçak gönüllülük göstermenin Kim hanedanının gelenekleri arasında olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Kimjongunizm" uygulamalarının benzerinin daha önce görülmediğini söyledi. Milliyet'in haberine göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Fyodor Tertitskiy, "Kimjongunizm mesajı bundan daha net olamaz. Kim Jong-un, babasının ve dedesinin kurduğu sistemin belirli yönlerinden hoşlanmıyor, özellikle seleflere saygı gösterilmesi kısmını sevmiyor. Kuzey Kore lideri kendi otokrasisini kurmak istiyor" dedi.

DEDESİNİN İZİNDE!

1948'den vefat ettiği 1994'e kadar Kuzey Kore'yi yöneten ve şimdiki liderin dedesi olan Kim Il-sung'un ideolojisi 1970'lerde "Kimilsungizm" olarak anılıyordu. Yıllarca Kuzey Kore'nin kurucusu ve varisi arasındaki bağlantıyı tanımlamak için "Kimilsungizm-Kimjongilizm" terimi kullanıldı. Kimjongilizm de Kim Il-Sung'dan sonra ülkeyi yöneten oğlu Kim Jong-il'i simgeliyor. Kim Jong-il'in oğlu olan Kim Jong-un'un da kendi ideolojisini ortaya çıkarmak istediği belirtildi. Kim'in iktidarının 10'uncu yıl dönümünden sadece birkaç ay önce kendi ideolojisini yaratmak için dedesinin stratejisini kullanarak "geçmişi" ortadan kaldırmaya çalıştığı düşünülüyor.