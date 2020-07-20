Azez'de terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 85 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Saldırıda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı
Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
- Ağır konuştu: Zihinsel olarak sorunlu!
- Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
- AB Liderler Zirvesi tekrar uzatıldı
- Cezayir'den Libya krizine çözüm için yeni bir girişim sinyali
- İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma talebi