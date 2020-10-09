Ermeni ordusu dağıldı! Silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Azerbaycan ordusu Karabağ'a doğru ilerliyor! İşgalci Ermenistan güçleri silahlarını bırakıp kaçıyorlar
Azerbaycan, Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise birçok noktada tank ve mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçıyor, kalmaya çalıştığı cephelerde ise tankları gizlemeye çalışıyor.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. Azerbaycan bayrağı buralarda yeniden dalgalanıyor.
Ermenistan ordusu geri çekilirken çok sayıda tank ve mühimmatı bıraktı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Füzuli’ye bağlı Horadiz köyünün ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ermenistan ordusunun kaçarken geride bıraktığı çok sayıda tank ve mühimmat yer alıyor.
Cephelerde şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bazı karargah ve mühimmat depoları imha edildi.
TANKLARI GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR
Azerbaycan karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu ise, tanklarını hava saldırılarından korumak için gizlemeye çalıştı. Adeta mevziye gömülüp, üzerine kamuflaj örtülen tanklar, Azerbaycan ordusunca tespit edilip, imha edildi.
ERMENİSTAN ORDUSUNUN ASKERLERİ FİRAR ETTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılardan kaçmak için yer değiştirmeye çalışan bir askeri konvoyun imha edildiğini, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini duyurdu.
YİNE SİVİLLER HEDEF ALINDI
Ermenistan silahlı kuvvetleri ise, yoğun şekilde sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Gence, Berde, Terter, Ağcabedi, Goranboy ve Ağdam Ermenistan ordusunun hedefinde. Gence kent merkezi dün sabah saatlerinde Ermenistan ordusunun bir kez daha hedefi oldu. Ermenistan sınırları içerisinden atıldığı tahmin edilen 180 kiloluk uzun menzilli bir füze, bir okulun arka caddesine düştü. Bir araç parçalara ayrılırken, füzenin düştüğü yerde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.
Saldırının yaşandığı yere asılan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikkati çekti. Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar 31 sivil yaşamını yitirdi, 154 kişi yaralandı.
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