Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.
Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
- Aliyev duyurdu! Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
- Başkan Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti
- Azerbaycan ordusu, ateşkese uymayan Ermenistan'ın bir İHA'sını düşürdü
- Peru'da arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
- Avustralya'da piton saldırısı! Ezilmekten kurtarmıştı
- Film gibi olay: Maaşı çekebilmek için cesedi bankaya götürdü!