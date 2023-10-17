VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı... "Saygıyla yâd ediyorum"
Filistin diplomasisi sürüyor: Başkan Erdoğan, Lula ile görüştü
Borsa günü 8.115,01 puandan tamamladı
İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombalıyor... Can kaybı 3 bine yükseldi
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürdü
17 Ekim 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 18:00:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ sorunu ebediyen kapandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ sorununun ebediyen kapandığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılışının 3. yılında Fuzuli kentini ziyaret etti ve burada ata yurtlarına dönen vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Aliyev, diğer kentler gibi Fuzuli'nin de işgal döneminde Ermeniler tarafından tamamen yıkıldığını hatırlatarak, işgalden sonra Azerbaycan devletinin burada yeni bir kent inşa ettiğini belirtti.

Aliyev, 800'den fazla Fuzuli sakininin kente dönerek yerleştiği bilgisini vererek, "Yıl sonuna kadar Fuzuli'de yaklaşık 2 bin kişi yaşayacak. Büyük Dönüş Programı'nın ilk aşamasında, 2026'nın sonunda Fuzuli'ye 22 bin vatandaşımız dönmüş olacak. Bu tarihe kadar genel olarak Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 bin insan yerleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

İşgal döneminde bazı yabancı ülkelerin Karabağ'dan vazgeçmesi için Azerbaycan'ı ikna etmeye çalıştığını hatırlatan Aliyev, "Sorunun savaş yoluyla çözümü yoktur diyorlardı. Biz, (savaş yoluyla) çözülebileceğini kanıtladık ve konu kapandı. Karabağ sorunu ebediyen kapandı. Ayrılıkçıların defteri sonsuza kadar kapandı." dedi.

Aliyev, zaferi canlarını vatan için feda eden kahraman askerlere borçlu olduklarını ve şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Fuzuli'nin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometrekare olan Fuzuli'de, işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Fuzuli'nin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk ise anne ve babasını kaybetmişti.

Azerbaycan ordusu, 17 Ekim 2020'de Fuzuli'yi işgalden kurtarmıştı.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev karabağ
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Davette buluştular

Davette buluştular
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX