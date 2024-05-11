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Hollanda, Eurovision'dan diskalifiye edildi
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:45:00

İsrail'in Eurovision'a katılımını sorgulayan Hollanda, Eurovision'dan diskalifiye edildi

Kaynak: AA

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2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

HOLLANDALI TEMSİLCİ KLEİN, İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN YARIŞMAYA KATILIMINI SORGULAMIŞTI

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL'İN EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NA KATILIMINA YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak İsveç'in Malmö kentinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi.

Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot", "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Etiketler : 2024 eurovision şarkı yarışması hollanda joost klein diskalifiye israil
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