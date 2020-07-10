Ayasofya'nın ibadete açılması AB'nin gündeminde
Kaynak: AA
Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılmasına ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği, kararı 'üzücü' olarak değerlendirdi.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama yaptı.
AB: ÜZÜCÜ
Borrell, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılmasını "üzücü" bulduklarını söyledi.
Ayasofya'yla ilgili bir açıklama da Alman hükümetinden geldi.
ALMANYA: TEK BİR DİNİN İBADETİNE AÇILMASI..
Almanya'da Federal Hükümetin Dini Özgürlükler Görevlisi Markus Grübel, "Ayasofya'nın sadece tek bir dinin ibadetine açılmasından dolayı üzüntü içerisindeyim" dedi.
Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Grübel, "Binanın hem Hrıstiyanlık hem de İslam açısından derin tarihi bir önemi var. Bir statü değişikliği söz konusu olacaksa mekanın dinler arasında bir buluşma ve alışveriş mekanı olarak hizmet vermesi gerekirdi" diye konuştu.
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