"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"

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22 Ağustos 2021 Pazar 11:35:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 11:35:00

Avusturya Başbakanı'ndan ırkçı Afgan açıklaması: Benim dönemimde olmayacak

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistan'dan kaçan daha fazla insanın ülkesine alınmasına karşı olduğunu belirterek, "Bu benim başbakanlığım sırasında olmayacak" dedi.

Afganistan'da binlerce kişi Taliban'dan kaçmaya çalışırken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurz, Avusturya'da daha fazla Afgan mülteci istemediğini söyledi.

Reuters'ta yer alan haberde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistan'dan kaçan daha fazla insanın ülkesine alınmasına karşı olduğunu söyledi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afganistan'dan kaçan kişilerin hangi ülkelere sığınacağı dünya liderlerince tartışılırken Avusturya Başbakanı Kurz, ülkesine daha fazla Afgan almak istemediğini ifade etti.

Avrupa'da en çok Afgan mülteci bulunan ikinci ülkenin Avusturya olduğunu belirten Kurz, Avusturya'da 40 binden fazla Afgan mülteci bulunduğunu söyledi.

Puls 24 kanalına konuşan Kurz, "Artık gönüllü olarak daha fazlasını kabul etmemize açıkça karşıyım, bu benim başbakanlığım sırasında olmayacak" dedi.

Afganistan'dan kaçan insanların bölgede kalması gerektiğini dile getirirken, "Türkmenistan ve Özbekistan sadece 14 ve 13 Afgan aldı" dedi

Etiketler : Afganistan taliban afgan Avrupa Sebastian Kurz avusturya
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