Avrupa'yı yumuşak karnından vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuya ilişkin "Dost olmayan ülkeler" Arktik bölgesinde tedarik zincirini yok ediyor, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Bu Rusya için sorun oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Putin sözlerine şöyle devam etti:

Batılı ülkelerin enerji alanı dahil Rusya ile normal işbirliğini reddetmesi şimdiden milyonlarca Avrupalıyı kötü etkiledi

Rusya enerji ihracatını yeni pazarlara genişletebilir. Enerji kaynaklarımızı gerçekten ihtiyaç olan ülkelere yönlendirebiliriz