  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0545
  • Euro
    8,4149
  • Altın
    461,2250
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 220 bine yaklaştı
MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Arda Turan Galatasaray'da
Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü..
İzmir'de iki düğünde Kovid-19 vakaları tespit edildi
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada 'FETÖ' ifadesi
Aşı çalışmalarında yeni gelişme: ABD'li ilaç devi 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği
Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı
Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan Pompeo'ya tepki
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Bölücü olan kim?'
Taksici yüksek puanla müşterisini kapacak
Beyrut Limanı'ndaki patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi
Bakan Koca müjdeyi verdi: Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Azerbaycan'daki ortak tatbikatta ATAK helikopterleri de yer aldı
Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında hibe desteği
TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Lübnan yönetiminden 'kararlılık' ve 'birlik' mesajı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 160 bini aştı
ABD'den Maduro'ya karşı yeni hamle: Hiçbir şey kararımızı değişmeyecek
05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:10:00

Aşı çalışmalarında yeni gelişme: ABD'li ilaç devi 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Koronavirüs aşısı ile ilgili uzun süredir bir araştırma içerisinde olan ABD'li bir ilaç üreticisi Johnson & Johnson, ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 100 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi.

ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.

Johnson&Johnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER