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Arnavutluk'tan Kosova'ya destek: Kosova'nın çıkarlarını koruduğumuz bir sır değil
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07 Temmuz 2023 Cuma 16:36:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 16:36:00

Arnavutluk'tan Kosova'ya destek: Kosova'nın çıkarlarını koruduğumuz bir sır değil

Kaynak: AA

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çalışma ziyareti için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptığı açıklamada, Kosova'nın çıkarlarını koruduklarını söyledi.

Rama'yı Saraybosna'ya gelişinde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic karşıladı.

Arnavutluk Başbakanı Rama ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo'nun heyetiyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Rama, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 Batı Balkan ülkesi arasında işbirliğini artırmak amacıyla oluşturulan Berlin Süreci ile hareket özgürlüğünü elde etmek istediklerini belirterek, "Kosova'nın çıkarlarını koruduğumuz bir sır değil. Berlin Süreci kapsamında da zorluk çeken Kosova vatandaşları için de geçişlerin sadece kimlik kartı ile sağlanacağı seyahat özgürlüğü sürecini tamamlamak istiyoruz." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ekim ayında gerçekleştirilecek Berlin Süreci zirvesi hakkında Borjana Kristo'yu bilgilendirdiğini kaydeden Rama, sürece dahil olan altı Balkan ülkesinin kendilerini ilgilendiren tüm konularda ortak bir pozisyon alacağını söyledi.

Rama, Avrupa'nın Ukrayna'daki durumu bir öncelik olarak gördüklerinin farkında olduklarını vurguladı.

Batı Balkan ülkelerinin de destek istediğini kaydeden Başbakan Rama, "Avrupa topluluğu bizi desteklemeli, çünkü iyi davranışlarımız ve çabalarımız ödüllendirilmelidir, barış arayışı ödüllendirilmelidir. Geçmişi arkamızda bırakma arzumuz da ödüllendirilmeli." diye konuştu.

Rama ayrıca ülkesinin Bosna Hersek'te büyükelçilik açmak için çalışmalara devam ettiğini de aktardı.

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Borjan Kristo ise Rama'yı yaptıkları çalışmalar hakkında Rama'yı bilgilendirdiğini ve işbirliklerinin güçlendirilmesini konuştuklarını aktardı.

Bosna Hersek'in Avrupa'daki geleceğini garanti altına alacak tüm konularda aktif olarak çalıştıklarını belirten Kristo, Avrupa Birliği'nde (AB) aday statüsü elde etmek için hazırlandıklarını söyledi.

Kristo, bölgesel işbirliğini geliştirmek için Berlin Süreci'ne bağlı kaldıklarını da vurgulayarak, Tiran'da düzenlenecek Berlin Süreci Zirvesi'ne kadar yapılması gerekenleri bitirme amacında olduklarını da dile getirdi.

Etiketler : Edi Rama Arnavutluk Kosova
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