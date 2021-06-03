Türkiye ve Yunanistan savaşırsa!

ABD basını, olası bir muharebe durumunda Türk SİHA'ları karşısında Yunan tanklarının çaresiz kalabileceğini yazdı.

Aksam.com.tr'nin The National Interest'ten aktardığı habere göre, Yunanistan'ın Alman ve Amerikan menşeili 1341 tankı bulunurken buna karşılık Türkiye'nin savaş gücü olarak 3 bin tankı bulunuyor. Ayrıca Türkiye envanterindeki tankların bir kısmını kendi üretiyor.

Haberde Türkiye'nin tank kuvvetlerinin yanı sıra SİHA potansiyeli de yer aldı. Haberin içerisinde konuya ilişkin, "Türkiye bir nevi SİHA konusunda süper güç haline geldi ve sadece kendi ordusu için üretmekle kalmadı, aynı zamanda SİHA'ların büyük bir ihracatçısı haline geldi." ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterlerinde bulunan yerli üretim araçların, Yunanistan karşısında büyük bir avantaj olarak görüldüğü haberde, tank ve SİHA'lardan övgüyle bahsedildi.