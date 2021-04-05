  • BIST
    1442.06
  • Dolar
    8,1130
  • Euro
    9,6083
  • Altın
    449,9800
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü
Savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı!
Türkiye'de son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Myanmar'da protestocular askerlere saldırdı: 4 ölü
Almanya'da internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası getirildi
Başkan Erdoğan: Gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir
Bakan Akar'dan bildiri tepkisi
Başkan Erdoğan, açıklama yapacak
Hakları iptal edildi
Amiraller Bildirisi'nin “siyasi ayağı” göründü!
Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru
Netanyahu'dan tepki çeken poz: Ciddiyetsiz bibi
Dev enerji iş birliği: Türkiye için büyük öneme sahip!
"Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz"
Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru!
AK Parti Milletvekili Eker: “Emekli amiralin bildirisi, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.”
"Bir kere de demokrasiden yana olun"
Aile Bakanı Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda
Almanya'dan Türkiye kararı!
ABD'yi karıştıran gerçek ortaya çıktı! 'Para bombası' patladı
Dördüncü sondaj gemisini alıyoruz
Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?
Darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Darbe imalı bildiriye imza atan 10 eski amiral gözaltında
05 Nisan 2021 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 18:32:00

Almanya'da internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası getirildi

ABONE OL

Almanya'da 3 Nisan'da yürürlüğe giren internette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasasıyla, internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenlere hapis cezası getirildi.

Yürürlüğe giren yasayla sosyal hesaplar üzerinden hakaret edene 2 yıl, ölümle ve tecavüzle tehditte bulunana 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Şubat 2022'den itibaren ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemler ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları silmek zorunda kalacak ve ayrıca paylaşımları derhal Federal Suç Dairesi'ne bildirmekle yükümlü olacak.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabilecek ve bu doğrultuda yargılama yapılabilecek. Polis ve yargı, insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Christine Lambrecht Almanya hapis cezası
O sahne avukatları ayağa kaldırdı

O sahne avukatları ayağa kaldırdı
Yeğen sevgisi bambaşka

Yeğen sevgisi bambaşka
Erken yaşta baba olmak isterdim

Erken yaşta baba olmak isterdim
Rahatsız olan takip etmesin!

Rahatsız olan takip etmesin!
‘Bana Sormayın' diyor

‘Bana Sormayın' diyor
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
10 yıllık evlilik bitti

10 yıllık evlilik bitti
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER