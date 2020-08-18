  • BIST
    1092.46
  • Dolar
    7,3765
  • Euro
    8,7998
  • Altın
    473,3400
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor
Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
İstihbarat askeri itiraf etti! Darbeci Hafter artık Bingazi'de istenmiyor
ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölü sayısı 174 bine dayandı
Roma'da iki koronavirüs vakası
Almanya'da polis şiddeti! 15 yaşındaki göçmen çocuğa sert müdahale
Almanya'da bilanço artıyor! Vaka sayısı 225 bini aştı
TFF duyurdu: Liglerin başlangıç tarihler belli oldu
Joe Hart Tottenham'a imzayı attı
Mali'de askeri darbe girişimi : Meclis Başkanı ve bazı bakanlar alıkonuldu
Ticaret Bakanlığı'ndan Türk müteahhitlere çağrı: Gine'ye yatırım yapın
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde geniş çaplı koronavirüs denetimi yapılacak
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü
Trabzon'da şarbon şüphesi: 1 mahalle karantinaya alındı
Merkez Bankası'nın hatalı bastığı 100 TL'yi fark etti, elindeki parayı satışa çıkardı
Çin'den ABD'ye suçlama: Uluslararası ticaret kurallarını ihlal ediyor
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Jose Sosa Fenerbahçe'de! Alacağı ücret belli oldu
Almanya-Rusya arasında kritik görüşme: Masada 'Belarus' var
Yunan'ı Rum'u hoplatan Oruç Reis'le ilgili AK Partili Turan'dan flaş sözler: Türkiye'nin varlığını s ...
Hariri suikastı davasında karar: Hizbullah'ın rolüne dair kanıt yok
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Joe Biden tepkisi: Neden sustunuz?
Galatasaray'dan sevindiren haber... Koronavirüs testleri negatif çıktı
Afganistan'da roketli saldırı: 10 yaralı
18 Ağustos 2020 Salı 16:45:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 16:45:00

Almanya'da bilanço artıyor! Vaka sayısı 225 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1390 artarak 225 bin 404'e çıktı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1390 arttığı bildirildi.

Açıklamada, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, Almanya’da toplam vaka sayısının 225 bin 404’e çıktığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 4 artarak 9 bin 236, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 203 bin olduğu kaydedildi.

NEGATİF KOVİD-19 TESTİ SUNAMAYANLAR 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA GİRİYOR

Alman hükümet yetkilileri ve uzmanlar, ülkede vaka sayılarındaki artış sebebini tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve insanların mesafe kuralına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması olarak gösterilmişti.

Bunun önüne geçmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerinin yanı sıra İspanya'ya yönelik de "seyahat" uyarısı yapmış ve RKI tarafından bu yerler Kovid-19 nedeniyle "riskli bölge" ilan edilmişti.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

"KUTLAMALARA ÜST SINIR GETİRİLMESİ" TALEBİ

Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "eğlence ve kutlamalara katılım sayısına ilişkin ülke genelinde bir üst sınırın getirilmesini" talep etti.

"Kutlamalara katılanların sayısı ne kadar yüksekse, orada bulunan virüslü birinin başkalarına bunu bulaştırma tehlikesi o kadar yüksektir." diyen Johna, vaka sayılarının yeniden ciddi şekilde artması durumunda aile içi kutlamalara ve eğlencelere 150 kişinin katılmasının çok yüksek bir sayı olacağını vurguladı.

Özellikle gençleri uyarmak gerektiğine işaret eden Johna, gençlerin salgına karşı lakayıt davrandıklarını kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da kutlamalara katılım sayısına ilişkin eyaletlerde farklı düzenlemeler olduğunu belirterek, bu konuyu eyaletlerin temsilcileriyle ele almak gerektiğini dile getirdi.

Alman basınındaki haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de partisinin basına kapalı toplantısında, ülkede artan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, "Kovid-19 konusunda felakete düşmemek için dizginleri çekmek gerekiyor." şeklinde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İTALYA’DAN DÖNEN 1 KİŞİ YÜZÜNDEN 120 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de bugün Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda salgının yayılmasını önlemek için yeniden sıkı tedbirler alınabileceğini söyledi.

Bavyera’nın Schwandorf bölgesinde, İtalya’dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER