Alman uzmandan korkutan açıklama: 2-3 yıl sürecek

DSÖ’nün aşının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi. Montgomery “2021’de de daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” dedi.

