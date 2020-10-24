24 Ekim 2020 Cumartesi 01:37:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 01:37:00
Alman uzmandan korkutan açıklama: 2-3 yıl sürecek
Kaynak: Akşam
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Koronavirüsle ilgili açıklama yapan Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, salgının son bulmasıyla ilgili yüksek beklentilere girilmemesi gerektiğini vurguladı, herkesin aşılanmasının 2-3 yılı bulacağını kaydetti.
DSÖ’nün aşının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi. Montgomery “2021’de de daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” dedi.
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