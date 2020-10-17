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17 Ekim 2020 Cumartesi 16:17:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 16:17:00

Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, anayasanın 109. maddesinin 24. fıkrası gereği Mirzeyev'e korgeneral rütbesi verilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

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