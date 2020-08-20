  • BIST
    1120.61
  • Dolar
    7,3148
  • Euro
    8,6723
  • Altın
    453,9650
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan: 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi
Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da
MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın küstah sözlerine tepki: Darbeciliktir
4 gün sonra denizin ortasından kurtarılan şahıs hırsız çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı! 3 ayda yaklaşık 375 milyon lira katkı
Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!
Kumru aracın camına yuva yaptı, çiftçi kontak kapattı
18 ilde sanal bahis çetesine operasyon: 58 kişi gözaltında
Kilis'te korkunç cinayet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü
Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı
Trablus'tan Tobruk'a 'görüşmeye hazırız' mesajı
Üçlü Temas Grubu anlaştı: 4 bölgeden geri çekiliyorlar
Toplum liderleri suikaste kurban gitti
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Filistin açıklaması: Desteğimiz devam edecek
Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi
Afrika kıtasında kabus sürüyor: 1 milyon 150 bini geçti
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı
Dün Başkan Erdoğan'ın Cuma müjdesinin ardından piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak karara ki ...
Kum zambakları Adana sahillerini süslüyor
Beşiktaş Modeste transferini bitirdi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
20 Ağustos 2020 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 09:43:00

Afrika'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 80 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı1 milyon 151 bin 300'e ulaştı. Afrika'da vaka sayısının en çok olduğu ülke ise Güney Afrika Cumhuriyeti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 525 artarak 1 milyon 151 bin 300 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 323 artışla 26 bin 680'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 423 ölümle Güney Afrika, 5 bin 197 ölümle Mısır ve 1402 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 596 bin 60, bu ülkeyi 96 bin 914 vaka ile Mısır ve 50 bin 488 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 873 bin 958 kişi ise iyileşti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER