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ABD'nin güneyini şiddetli fırtına vurdu: 1 ölü, 11 yaralı
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11 Nisan 2024 Perşembe 21:24:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 21:24:00

ABD'nin güneyini şiddetli fırtına vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İHA

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ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerini şiddetli fırtına vurdu. Louisiana'da 2, Texas'ta 1 hortum görüldü.

Şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar yerinden sökülürken, elektrik hatları devrildi.

Çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi, farklı noktalarda su baskınları yaşandı.

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Scott County'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı, eyalet genelinde en az 72 evin hasar gördüğü bildirildi.

Louisiana'nın en büyük şehri olan New Orleans yakınlarındaki Slidell'de ise en az 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Louisiana'da 150 binden fazla, komşu Mississippi'de ise 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Ülkenin güney kesimi için sel uyarısında bulunuldu.

Etiketler : ABD Texas fırtına
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