VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fanatik Yahudilerden ırkçı saldırı
Avrupa sıcaktan kavruluyor
Uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı
Ankara'da yatak fabrikası yandı
AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı
17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:28:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:28:00

ABD'nin güneybatısında aşırı sıcaklar 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin güneybatısında sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.

Yetkililer, sıcaklığın 110 milyondan fazla kişiyi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde bazı kamu binaları sıcaktan korunmak isteyenlere açılırken, evsizler mobil kliniklere başvurdu.

Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini aktararak, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : Kaliforniya Kaliforniya ve Nevada eyaletleri ABD
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Herkes aşkına sahip çıksın

Herkes aşkına sahip çıksın
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX