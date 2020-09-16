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16 Eylül 2020 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 08:50:00

AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İmparatorluklar geri dönüyor

Kaynak: Akşam

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında konuşan AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, zıtlaşarak çözüm bulmanın imkansız olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile zıtlaşmanın AB ile Türkiye ilişkilerindeki sorunlara çözüm getirmeyeceğini, sorunların diyalog ve müzakere ile çözüleceğini söyledi.

GÖÇÜ ENGELLİYOR

Avrupa Parlamentosu’nda Genel Kurul toplantısında konuşan Borell, şöyle devam etti: “Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB’nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Örneğin göç akımlarını Türkiye’nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz. Türkiye aynı zamanda AB’ye aday ülke. Nüfusunun çok büyük çoğunluğu bizim değerlerimizi benimsiyor ama Türkiye’nin eylemleri ve Türkiye’de olanlar, ilişkilerimizin geleceği için soru işaretleri oluşturuyor ve acilen bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor.”

Josep Borrell, gerginliğin düşürülmesini engelleyecek adımların Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını da baltalayacağını, BM’nin görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini, AB’nin de desteklediğini belirtti.

İMPARATORLUKLAR GERİ DÖNÜYOR

“Eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını” belirten Borrell, “Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor” diye konuştu. Doğu Akdeniz’deki gerginliğin düşürülmesi için yaz aylarında çaba gösterdiğini dile getiren Borrell, daha fazla çaba gerektiğini söyledi.

OLUMLU BİR ADIM”

Josep Borrell, Oruç Reis gemisinin Antalya limanına gitmesini “doğru yönde atılmış bir adım” olarak değerlendirerek, “Bu da bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vadediyor. Bunu müzakere ile çözeceğiz” dedi.

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