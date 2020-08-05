ABD'den Maduro'ya karşı yeni hamle: Hiçbir şey kararımızı değişmeyecek

ABD'den Maduro'ya karşı yeni hamle: Hiçbir şey kararımızı değişmeyecek

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, Maduro'nun 6 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı seçimlerin Washington yönetiminin tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

"MADURO'NUN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY KARARIMIZI DEĞİŞTİRMEYECEK"

Abrams, Venezuela Ulusal Meclisinin çoğunluğunu elinde tutan muhalefetin lideri Guaido için "Bize göre, Venezuela'nın anayasal devlet başkanı bugün de, 5 Ocak 2021'den sonra da Juan Guaido'dur." ifadesini kullandı.

Maduro'nun yapacağı hiçbir şeyin dünyadaki birçok ülke, özellikle ABD nezdindeki yasal statüsünü değiştirmeyeceğini vurgulayan Abrams, ABD'nin siyasi duruşunda ısrarcı olmasının Venezuela'da rejimin değişmesiyle sonuçlanacağını ileri sürdü.