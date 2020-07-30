30 Temmuz 2020 Perşembe 17:12:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 17:19:00
ABD'de son 24 saatte 1500 yeni ölüm
ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1500 artarak 153 bin 888'e yükseldi.
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