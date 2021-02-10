  • BIST
    1547.11
  • Dolar
    7,0549
  • Euro
    8,5681
  • Altın
    417,3380
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da şırınga sorunu! Milyonlarca koronavirüs aşısını çöpe atacaklar
Ukrayna: Düşürülen uçakla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı incelenecek
Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını eleştirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın yörüngesine girdi
Oktay: İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur
İstanbul'a son yılların etkili kar yağışı geliyor!
"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
10 Şubat 2021 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 18:20:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 344 artışla 27 milyon 804 bin 262'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 642 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 327 milyon 206 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

ABD'de California eyaleti, 3 milyon 428 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 523 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 790 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 45 bin 301 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 858 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 602 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Etiketler : abd kovid korona virüs vaka sayı
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi
Uğur ile ayrıldık

Uğur ile ayrıldık
14 Şubat sürprizi

14 Şubat sürprizi
Sokaktaki canlara yardım

Sokaktaki canlara yardım
Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi

Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi
Aşk yasağına imza atmışlar

Aşk yasağına imza atmışlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER