ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bini aştı

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26 Eylül 2020 Cumartesi 17:26:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 17:26:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 binin üzerine çıktı

Kaynak: AA

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 928 artarak 208 bin 483'e çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 289 artışla 7 milyon 245 bin 925'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 928 artarak 208 bin 483'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 481 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 102 milyon 552 bini aştı.

California 804 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 908 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 692 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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