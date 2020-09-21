ABD'de koronavirüs bilançosu! Ölü sayısı 104 bini aştı

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21 Eylül 2020 Pazartesi 17:13:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 17:13:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 126'ya çıktı

Kaynak: AA

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 275 artarak 204 bin 126'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 250 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 169 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 501 bin 869 vakayla Hindistan ile 4 milyon 544 bin 629 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde vaka sayılarında 786 bin 441 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 725 bin 384 vakayla Teksas ve 683 bin 754 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 177 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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