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ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor
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02 Ekim 2021 Cumartesi 00:54:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 00:56:00

ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor

Kaynak: AA

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ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine Kovid-19 aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

ABD'de ilk defa California eyaletinde, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay alınır alınmaz, Kovid-19 aşısı 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu hale getirileceği açıklandı.

Vali Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022 itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.

MAYIS AYINDAN BERİ 12-15 YAŞ İÇİN ACİL KULLANIM İZNİ MEVCUT

Vali, Kovid-19 salgınını kontrol altına alma çabası çerçevesinde aldıkları kararlar hakkında "Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele gerekiyor." dedi.

ABD'de, sadece 16 yaş ve üstü bireylere Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için FDA'dan tam onay alınmış durumdayken mayıs ayında bu yana 12-15 yaş arası çocukların aşılanması için de acil kullanım izni mevcut.

Ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi içinse kasım ayında bir acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Etiketler : ABD Kovid-19 aşısı California aşı zorunluluğu
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