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ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
18 Eylül 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 11:00:00

ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü

Kaynak: AA

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ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu.

Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.

Etiketler : abd hava gösterisi çarpışma pilot
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