ABD'de Cumhuriyetçiler başkan adaylığına resmen Trump'ı gösterdi

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, Kovid-19 salgını nedeniyle "az sayıda katılımla" Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde başladı.

Kurultayın ilk gününde yapılan oylamada Başkan Trump, partisinin başkan adayı seçildi.

Ayrıca resmi ziyaret için Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Trump, "sürpriz" bir ziyaretle Kurultayın yapıldığı salona geldi.

Trump'ın resmi adaylık kabul konuşmasını perşembe günü Beyaz Saray'dan yapması bekleniyor.

Öte yandan mevcut ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ikinci kez bu göreve aday gösterildi.

Pence, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "ABD'yi yeniden büyük yapacağız." dedi.

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.