Putin'i kızdıracak hamle!

Rusya-Ukrayna krizi dünya gündemine oturdu. Moskova yönetiminin Donbas'a sevk ettiği 125 bin askerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.

"CAYDIRICILIK PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için bulunduğu İsveç'te Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede güçlü Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını teyit ettiklerini aktaran Kuleba, "Rusya'yı başka saldırgan hareketlerden uzaklaştırmak için sert ekonomik yaptırımları içeren kapsamlı bir caydırıcılık paketini geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

DONBAS'TA RUSYA YANLISI AYRILIKÇILARIN SALDIRISINDA BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün ayrılıkçıların 4 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Şumı, Marinka, Avdıviyka ve Novotroystke bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada bugün itibariyle bir ateşkes ihlalinin gerçekleşmediği aktarıldı.

"CİDDİ SONUÇLARI OLACAK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini kaydedip muhtemel bir Rusya saldırısının Moskova için ağır ve ciddi sonuçları olacağını söyledi. Stoltenberg, söz konusu sonuçlar hem politik hem de ekonomik olarak tanımladı.

'UKRAYNA ORDUSUNUN YARISI SEVK EDİLDİ'

Zakharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır teçhizat ve personeli bir araya getirerek askeri gücünü artırıyor. Bazı haberlere göre, çatışma bölgesindeki Ukrayna birliklerinin sayısı zaten 125 bin kişiye ulaştı, bu da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yarısı" dedi.

Bir gün önce Rus Dış İstihbarat Teşkilatı, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde gerilimi kışkırtanların Ukrayna makamları olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın 'medeni, öngörülebilir bir ortak' olma ihtimalini görmediğini de sözlerine ekledi.

DONBAS KRİZİ

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.