VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakırköy'de korkunç kaza: 4k işi hayatını kaybetti
"Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir"
Ukrayna, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ediyor
Türkiye-Yunanistan siyasi diyalog toplantısı Ankara'da yapıldı
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılıyor
ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
11 Mart 2024 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 18:45:00

ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Hudeyde'nin Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesine de 3 kez saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : yemen abd ingiltere saldırı husiler
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX