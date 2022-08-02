ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi
Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a indi. Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini duyuruldu.
Pelosi ve beraberindekileri taşıyan "Boeing C-40" tipi askeri uçak, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ayrıldıktan sonra kuzey istikametinde Güney Çin Denizi'ne ilerlemek yerine Endonezya'nın Borneo Adası üzerinden doğuya, ardından Filipinlerin doğu kıyısını takip ederek kuzeye hareket etti.
Bu arada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.
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