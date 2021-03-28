ABD'den S-400 itirafı

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28 Mart 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 12:30:00

ABD medyası, S-400'ün ABD'nin "görünmez" uçaklarını da görebildiğini itiraf etti

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ABD'de yayınlanan The National Interest dergisi geliştirme çalışmaları devam eden Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmez olduğu iddia edilen F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve B-2 Spirit savaş uçaklarını tespit ve takip edebildiğini itiraf etti.

Kris Osborn imzasıyla yayınlanan yazıda, S-400'lerin diğer hava savunma sistemleriyle birlikte, yeni nesil yüksek hızlı dijital veri işleme teknolojilerini kullanarak hedef takibiyle ilgili hızlı bilgi değişimini sağlayan bir ağ oluşturduğu ifade edildi.

Bu ağın, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi düşük radar izi ve yüksek görünmezlik özelliğine sahip savaş uçaklarını tespit etmenin yanı sıra, bu uçakların Rus hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasındaki konumlarını sürekli ve doğru biçimde takip etme sorununu da çözdüğü kaydedildi.

Etiketler : abd görünmez uçak s-400
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