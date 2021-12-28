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ABD, İran ile devam eden nükleer müzakereler konusunda temkinli
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28 Aralık 2021 Salı 23:29:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 23:29:00

ABD, İran ile devam eden nükleer müzakereler konusunda temkinli

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'da devam eden İran ile nükleer görüşmeler hakkında yorum yapmak için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile devam eden nükleer görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya Price, "Bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.

Price, İran'ın son dönemde nükleer programına hız vermesini de eleştirerek, "İran'ın bu tura ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için de çok erken" dedi.

İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma şartlarına uyduğunu görmek istediklerini belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.

İRAN MEDYASI TAHRAN'IN BAZI TALEPLERİNİN KABUL EDİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews", bugün yayımladığı haberde, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde, İran'ın anlaşmaya varılması halinde yaptırımların kaldırılacağına dair garanti ve doğrulama taleplerinin ABD ve nükleer anlaşmanın taraflarınca kabul edildiğini öne sürmüştü.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini talep ederken, Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve ABD yaptırımlarının gerçekten kaldırıldığını doğrulamak istiyor.

Taraflar şu anda 8 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

Etiketler : abd iran medyası tahran
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