ABD'den Avrupa'ya 'Türkiye' eleştirisi: Kimse BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor

ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker'den Avrupa'ya Türkiye eleştirisi: Kimse BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Yakın Doğu İlişkileri Ofisi'nden sorumlu David Schenker, Libya'daki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Schenker, "Avrupalılar Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye'ye karşı çıkıyorlar. Hiç kimse Rus, BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor" dedi.
Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupalıların Libya'daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusunda samimi olmadıklarını dile getirdi.
Avrupalıların sürekli Birleşmiş Milletlerin (BM) uyguladığı silah ambargolarına katkı sağlamak üzere Akdeniz'de icra ettikleri faaliyetlerle böbürlendiğini belirten Schenker, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.
Avrupanın Libya konusunda daha çok şey yapabilecekken bunları yapmamasının üzücü olduğunu ifade eden ABD'li diplomat, "Samimi olsalardı, birileri silah ambargolarını ihlal ettiğinde onları en azından ifşa ederlerdi." dedi.
Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, "Belki de bu konuda Rusya'dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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