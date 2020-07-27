  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8472
  • Euro
    7,9824
  • Altın
    419,8320
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı!
ABD Başkanı Trump'tan rakibi Biden'a çok sert sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil
Juventus şampiyon oldu
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
Başakşehir, Başkan Erdoğan'ın formasını emekliye ayırdı
Diyarbakır'da temizlik aracı 4 kişi tarafından yakıldı
Dışişleri'nden flaş Ukrayna açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü
Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı
Tokat Erbaa'da traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
ABD'de polis şiddetine karşı protestolar yerini şiddet olaylarına bıraktı
Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan Hasat Bayramını kutladı
Hamas lideri Heniyye'den Başkan Erdoğan'a Ayasofya tebriği
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları gerçek dışı
ABD'yi Hanna kasırgası vurdu sel uyarısı yapıldı
Bangladeş'teki sel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükseldi
Romanya Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
Bakan Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
Selçuk İnan'ı duygulandıran veda
Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
Trump'a kötü haber! Üç eyalette geri düştü
27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:10:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:13:00

ABD Başkanı Trump'tan rakibi Biden'a çok sert sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden hakkında, “Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil” dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 100 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden rakibi Joe Biden ve demokratlara yüklendi. Başkan Trump, rakibi Joe Biden'ın son zamanlarda davranışlarında bozukluk olduğunu iddia ederek, test yaptırması gerektiğini iddia etti. "Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" ifadelerini kullanan Trump, "Ana akım medya her şeyi saklıyor. Özellikle de demokratların yolsuzluğunu. Obama ve Biden yönetimi tarihin en yozlaşmış yönetimi. 2016'da kampanyamı bile gözetlediler" dedi.

''HAKLI OLDUĞUMU İTİRAF ETTİLER''

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yüklenerek, "Çılgın Nancy Pelosi, salgın hastalık nedeniyle Çin'den gelen insanların Ocak ayında ABD'ye girmesini yasakladığımda hata yaptığımı söyledi. Şubat ayının sonlarında Chinatown sokaklarında salgın hastalık dans ederken on binlerce hayat kurtarıldı. Biden, onunla hemfikirdi, ama yakın zamanda haklı olduğumu itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER