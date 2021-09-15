VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmzalar atıldı... Dijital Türk Lirası geliyor
“Mağaza açılışları köşe kapma yarışına döndü, gözümüz kulağımız yeni yasada”
Almanya, Merkel sonrası döneme hazırlanıyor
Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'nun kadrosuna dahil oldu
Kütahya'nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü
Ev kadınları ritim grubu kurdu! Trakya şarkılarını dünyaya tanıtacaklar
Yeteneklerini 80 yaşında keşfetti
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 278 kişi kamu kurumlarına atanacak
Emniyet amiri olarak dönüyor
AB savcılığı 4,5 milyar avroluk 300 yolsuzluk iddiasını soruşturuyor
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı
İnsansız hava aracını üretmeyi planlıyor
Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek
'1915 Çanakkale Köprüsü'nde 67 tabliyenin montajı tamamlandı
TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' yapıldı
'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu' oluşturuldu
Zara'dan Balkan çıkarması
Aziz dizisine özel plato kuruldu
Aşk yok, arkadaşlık var
Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap
Gastronomi gecesi
İzmir fatihi Simge
Facebook raporu basına sızdı! Instagram'ın gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin biliniyor
"Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz"
15 Eylül 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 16:00:00

AB savcılığı 4,5 milyar avroluk 300 yolsuzluk iddiasını soruşturuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, Avrupa Birliği bütçesine yönelik toplam 4,5 milyar avroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO),son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı.

EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerden 1.700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar yapılan ihbarların 300'ü hakkında resmi soruşturma açıldığı, soruşturulan faaliyetlerin AB bütçesine zararının yaklaşık 4,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.

Etiketler : avrupa birliği suç ihbarı yolsuzluk
Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor

Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor
Kariyeri ön planda olacak

Kariyeri ön planda olacak
Sevgiliyle ilk kare

Sevgiliyle ilk kare
Sonbahar şarkısı

Sonbahar şarkısı
Devleri buluşturan proje

Devleri buluşturan proje
"En büyük gücüm annem"

"En büyük gücüm annem"
'Bebek' hastalandı

'Bebek' hastalandı
"Böyle şeylerden sıkıldım"

"Böyle şeylerden sıkıldım"
200 bin TL'lik konser

200 bin TL'lik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER