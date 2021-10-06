Zirve sonuçsuz kaldı

Rusya'ya karşı önlem almak isteyen ve Avrupa'yı NATO içinde güçlendirme hedefindeki Avrupa Birliği (AB) liderleri, daha güçlü bir AB için dün akşam Slovenya'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığına göre, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'nın önderlik ettiği toplantıdan görüş birliği çıkmadı. Liderler, Batılı güçlerin Afganistan'dan kaotik bir şekilde geri çekilmesi ve ABD'nin jeostratejik adımlarından (AUKUS ve QUAD) dışlandıktan sonra bağımsız bir savunma gücü geliştirip geliştirmeme konusunda bölünmelerin üstesinden gelemedi.

AB liderlerine, bloğun güneydoğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar bir "dost halkası" oluşturma amaçlı onlarca yıllık stratejisinin bir parçası olarak bugün Sırbistan, Karadağ, Bosna, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'tan oluşan altı Balkan lideri katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Ljubljana'nın dışındaki Brdo Kalesi'ndeki kapalı akşam yemeğinden önce gazetecilere verdiği demeçte, 27 ulustan oluşan bloğun sınırlarındaki krizleri yönetmek ve kendi güvenliğinden sorumlu olmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyerek "Biz Avrupalıların kendimize karşı net olmamız gerekiyor. Güvenliğimizde, sınırlarımızda, bağımsızlığımızda bizim için önemli olan nedir?" dedi.

Macron, 30-31 Ekim tarihlerinde Roma'da yapılacak 20'ler Grubu toplantısında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini söyledi.