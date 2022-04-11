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11 Nisan 2022 Pazartesi 14:47:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:47:00

AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren AB Hava Güvenliği Listesi'nin güncellendiğini açıkladı.

Açıklamada, uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen hava yolu firmalarını içeren listeye, Rusya'da sertifikalandırılan 21 hava yolu şirketinin eklendiği belirtildi.

Kararın, Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığına işaret edilen açılamada, bu durumun ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, son güncellemeyle 117 hava yolu şirketinin AB hava sahasında uçuşunun yasak olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, "Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmayan yüzlerce uçağın işletilmesine izin verdiğine işaret eden Valean, bunun uluslararası sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal olduğunu belirtti.

Etiketler : Avrupa Birliği Rusya Federal Hava Taşımacılığı KARA LİSTE
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