  • BIST
    1392
  • Dolar
    8,2199
  • Euro
    9,9375
  • Altın
    470,2460
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi
Melek İpek tahliye edildi: Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim
Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti
Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor
Meyer-Landrut: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Şanlı bayrağımızı yırtan ırkçı vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
"Türkiye bizim gerçekten büyük bir örnek"
Dünyanın ilk 10'u arasına girecek!
Komşuda 'Akkuyu' paniği: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı
Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması
İşlevi gizli tutuluyor: ''NROL-82'' fırlatıldı
Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Şampuan satıp çocuk okutacak
Koku almak istiyor
Türkiye'den 10 soruda Biden'a ‘soykırım' cevabı
Heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Cenevre'de tarihi gün! Dünyaya net mesaj
Tam kapanmadan kimler muaf olacak? Bakanlık tek tek açıkladı
27 Nisan 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 18:00:00

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans bugün başlıyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, toplantıların amacının "yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olduğunu tekrarladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini, akşam da delegasyon başkanları onuruna bir resepsiyon vereceğini aktardı.

Guterres'in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yerel saatle 16.00'da, Anastasiadis ile de 18.00'da görüşmesi bekleniyor.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla yarın BM Cenevre Ofisi'nde ilk toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Dujarric, Guterres'in daha sonra tüm taraflarla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Dujarric, Guterres'in konferansa ilişkin iyimser ya da kötümser nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." karşılığını verdi.

Konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılıyor.

Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

Etiketler : kktc kıbrıs cenevre
9 yıllık evlilikte son

9 yıllık evlilikte son
Albüm için Türkçesi yetersiz

Albüm için Türkçesi yetersiz
İyileşiyorum

İyileşiyorum
Karnı burnunda

Karnı burnunda
Fanlarından çiçek sürprizi

Fanlarından çiçek sürprizi
Ekranda bu kez asık surat

Ekranda bu kez asık surat
‘Haydi Söyle' demeyin artık!

‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Koronaya karşı serum takviyesi

Koronaya karşı serum takviyesi
Tedaviye yanıt veriyor

Tedaviye yanıt veriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER