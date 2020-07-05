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05 Temmuz 2020 Pazar 08:41:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 08:41:00

29 yıl sonra bir ilk! Trump: Kuşatma altındayız

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Bağımsızlık Günü için düzenlediği mitingde “ABD'nin aşırı solcu faşizm kuşatması altında olduğunu” söyledi. Irkçılık karşıtı protestocuların siyasi sistemi tehdit ettiğini savunan Trump, kölelik dönemi heykellerinin yıkılmasına karşın kendisinin “Amerikanın Kahramanları Milli Parkı” adıyla bir park yapılması talimatı verdiğini söyledi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarla beraber ırkçı kölelik dönemi heykellerinin yıkılması hakkında tartışmalar gündemde yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, 29 yıl sonra "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Rushmore Dağı Anıtı'nda miting düzenledi. Trump, ABD'nin 'aşırı solcu faşizm' kuşatması altında olduğunu belirtti.

'ÖZGÜRLÜKLER SALDIRI ALTINDA'

Ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerin, ülkenin siyasi sisteminin temellerini tehdit ettiğini savunan Trump, "Solcu kültürel devrimin amacı Amerikan devrimini yıkmak" ifadelerini kullandı. "Okullarımızdan haber merkezlerimize, hatta şirket yönetimlerine kadar pek çok yerde, tam itaat isteyen yeni bir aşırı sol faşizm var. Onun diliyle konuşmazsanız, ritüellerini yerine getirmezseniz, öğretilerini tekrarlamazsanız sansüre uğrar, dışlanır, cezalandırılırsınız" diyen Trump, ABD halkının özgürlüklerinin saldırı altında olduğunu savundu.

PROTESTO EDİLDİ

ABD Başkanı, protesto amacıyla müsabakalar öncesinde diz çöken sporculara da gönderme yaparak, "Biz dik dururuz ve yalnızca ulu Tanrı'nın karşısında diz çökeriz" diye konuştu. Ülkede son günlerde İç Savaş döneminde ırkçı uygulamalarıyla bilinen komutanların heykellerinin yıkılmasına karşın kendisinin 'şimdiye kadar yaşamış en büyük Amerikalılıların heykellerinin olduğu bir açık hava parkı' kuracağını söyleyen Trump, parkın isminin 'Amerikan Kahramanları Milli Parkı' olacağını dile getirdi. Trump'ın Rushmore Anıtı'nda yaptığı konuşma ve ardından gerçekleşen kutlamalara güçlü itirazlar vardı. Çevreciler, buradaki doğal hayatın havai fişekler sebebiyle zarar göreceğini savunarak karşı çıktı. Yerel Amerikalı gruplar da Sioux kabilesi için kutsal olan bölgede inşa edilen bu anıtları ziyaret edeceği için Trump'ı protesto gösterileri planladı. Protesto için bir yolu trafiğe kapatan yerli gruptan 15 kişi gözaltına alındı.

FLOYD EYLEMLERİNE 26 MİLYON KİŞİ KATILDI

7 bin 500 kişinin katıldığı mitingde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve katılımcıların maske takmadığı görüntülere yansıdı.

ABD'de yapılan 4 farklı ankette, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için başlayan gösterilere şimdiye kadar 15 ila 26 milyon arasında kişinin katıldığı belirtildi. Protestolarla ilgili anket düzenleyen Kaiser Family Foundation'a göre, 8-14 Haziran arasında ülke genelinde 26 milyon kişi gösterilere katıldı. Diğer anket şirketi Civis Analytics'e göre ise, 12-22 Haziran arasında 23 milyon kişi gösterilere katılırken, N.O.R.C. anketine göre 11-15 Haziran arasında 18 milyon kişi protestolarda yer aldı. Pew'in düzenlediği ankette ise 4-10 Haziran arasında 15 milyon kişinin protestolara iştirak ettiği kaydedildi. Anket sonuçlarını değerlendiren New York Times gazetesi, George Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestoların ABD tarihindeki en geniş katılımlı eylemler olduğunu savundu.

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