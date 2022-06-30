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30 Haziran 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 07:29:00

Yaylada bayramlık sürprizi

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Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda hayvancılık yapan ailelerin çocukları, hayırseverlerin bayram hediyeleriyle sevindi. Yeni elbise ve ayakkabılarını giyen çocuklar 2 bin 400 rakımlı yaylada erken bayram yaşadı.

ÇOCUKLARIN YÜREĞİNE DOKUNDULAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Lütfü Yiğit ile hemşire eşi Hatice Yiğit, Kurban Bayramı öncesi yayladaki çocukları sevindirmek istedi. Yiğit çifti, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri yardım kolilerini, Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası'na ulaştırdı. Buradaki çocuklara kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye eden çift, 2 bin 400 rakımda hayvancılıkla uğraşan göçer ailelerle de sohbet etti.

KIŞIN DA 65 KÖY OKULUNA ULAŞTILAR

Bayram hediyeleriyle mutluluk yaşayan çocuklar, yaylada dahi kendilerini unutmayan hayırseverlere teşekkür etti. Gönüllü Lütfü Yiğit, ilk defa yaylada yardım çalışması yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek "Yardımlarla 65 köy okulunda 2 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yardımlarımızı daha çok kışın yapıyorduk. Yaylada yaşayan çocukları bayram öncesi sevindirmek istedik. Çocuklar bugün çok mutlu oldular" dedi.

Etiketler : hayırsever bayram hediye
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