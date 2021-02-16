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16 Şubat 2021 Salı 18:12:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 18:12:00

Yalova ve Bursa'da yoğun kar yağışı sürüyor

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Yalova il geneli ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde devam eden kar yağışının bazı bölgelerde 60 santimetreye kadar kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

Yalova il geneli ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde devam eden kar yağışının bazı bölgelerde 60 santimetreye kadar kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, söz konusu kesimlerde süren kar yağışının, yer yer yoğunlaşacağı ve genellikle 15-35 santimetre olmak üzere yüksek kesimler ile kuzey yamaçlarda 60 santimetreye kadar yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Karın sebep olacağı buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, süren yağışın Yalova genelinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İlde, genellikle 15-35 santimetre, yüksek kesimlerle kuzey yamaçlarda 60 santimetreye kadar yeni kar örtüsü oluşacağı tehmin ediliyor.

Yüksek kar örtüsünün sebep olacağı buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde müdürlüğe bağlı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Etiketler : Meteoroloji Yalova yoğun kar yağışı
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