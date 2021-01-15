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15 Ocak 2021 Cuma 19:59:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 10:08:00

Tabutlardan kuş evi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde görev yapan Necmettin Korkmaz, eski tabutlardan kuş evleri yapıyor. Yaptığı kuş evlerini rengarenk boyayıp cami çevresindeki ağaç dallarına asan Korkmaz, şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmak istiyor.

Köyde göreve başlayalı 3,5 yıl olduğunu anlatan Korkmaz, "3,5 senedir bu tabutlar kenarda duruyordu, hiç kullanılmadı. Yer kapladıkları için temizlik amaçlı aldım. Aldıktan sonra kırıp yakmak içimden gelmedi" dedi. Bölgede çok fazla kuş olduğunu belirten Korkmaz, şunları dile getirdi:

"Malum havalar da soğudu. Tabutu yakmaktansa kuşlar üşümesinler diye kuş yuvası yapma fikri aklıma geldi. İki tabutun tahtalarından 8 kuş yuvası yaptım. Bunları da çevremizdeki ağaçlara astım. Yaklaşık 1 hafta oldu, kuşlarımız sabah aç kaldıklarında gelip yemlerini yiyip gidiyorlar. Daha sahiplenmediler ama yavaş yavaş alışıyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah kuşlarımız da içerisine girip yuva yapıp yavrularını büyütürler, biz de seviniriz."

Oğlunun muhabbet kuşu olduğunu belirten Korkmaz, "Oğlum muhabbet kuşlarını dışarı çıkardığında diğer kuşlarla karşılıklı ötüşüyorlardı. Bu da bir nevi ilham oldu. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olduk. Cemaatimiz, camiye gelirken rengarenk kuş yuvaları içerisinde güzel bir ortam buluyor, huşu içerisinde ibadetlerini yapıyorlar" diye konuştu.

SIRADA SOKAK HAYVANLARI VAR

Köyle ilçe arasındaki yolda çok sayıda sokak köpeği olduğuna işaret eden Korkmaz, "Bu köpeklerin barınağı yok. Burada kereste ticareti yapan abilerimizden kereste isteyeceğim. Kereste temin edebilirsem sokak köpeklerine yuva yapacağım." ifadelerini kullandı. Kavakören Köyü Muhtarı Yaşar Kaba ise duyarlı davranışı dolayısıyla köy imamını kutlayarak, "Eski tabutları hocamız cami etrafında kuş yuvası olarak değerlendirdi. Bu tabutlar kuşlara yuva oldu. Camide ibadet yapan cemaat kuş sesleri içinde daha güzel bir ortamda ibadet ediyor. Bu güzel davranışı inşallah örnek olur" dedi.  

Etiketler : kuş evi sokak hayvanları kuş yuvaları tabut
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