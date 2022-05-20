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20 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00

Sessiz dostluk

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Yan yana dönerci açan iki arkadaş bağırarak dükkana müşteri çağırıyordu. Bu durum aralarında gerginliğe sebep olunca kendi aralarında bir anlaşma yapıp 'bağırarak müşteri çağırmayı' yasakladılar.

Şimdi iki esnaf, yoldan geçenleri sadece el hareketleriyle yemek yemeye davet ediyor.

ALIŞILMADIK BİR YÖNTEM DENEDİLER

Eskişehir'de birbirine rakip olan iki dönerci, daha sakin bir şekilde rekabet edebilmek için alışılmadık bir yöntem geliştirdi. Geçmişte gürültülü bir şekilde müşteri çağırmaya çalışan rakip dönerciler Yunus Özkaykı ile Muzaffer Altıntaş, hem kendi aralarında gerginliğe sebep olmasından dolayı hem de vatandaşları rahatsız etmemek için bağırarak müşteri çağırmayı yasaklama kararı aldılar.

KAVGA YERİNE TATLI BİR REKABET VAR

Bu anlaşma sayesinde şimdilerde iki iyi dost olan dönerciler, dükkânlarının önünden geçen vatandaşları daha farklı bir yöntemle içeriye davet ediyor. Ses çıkarmayı birbirlerine yasaklayan rakipler, müşterilerini sadece el hareketleriyle yemek yemeye davet ediyor. Bu farklı yöntemle iki dükkân arasında tatlı bir rekabet oluşurken, müşteriler de işletmelerden memnun olarak çıkıyor.

Dönerci Yunus Özkaykı, "Bağırarak müşteri çekmeyi kaldırdık çünkü ortalık çirkinleşiyordu" diye konuştu. Diğer döner dükkanının sahibi Muzaffer Altıntaş, "Müşteriler de rahatsız oluyordu hem biz müşteri kaybediyorduk hem de insanları rahatsız ediyorduk" dedi.

Etiketler : esnaf eskişehir anlaşma
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