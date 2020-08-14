Polis memuru Hakan Çetinkol, şehit oldu! Esenyurt'ta 3 ay önce bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanmıştı
Kaynak: AA
Alınan son dakika bilgisine göre, Esenyurt'ta 3 ay önce bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 9 Mayıs'ta bir operasyonda çatıdan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan polis memuru Hakan Çetinkol, İstinye Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt nüfusuna kayıtlı şehit Çetinkol için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde yarın sabah tören düzenleneceği öğrenildi.
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