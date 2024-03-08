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08 Mart 2024 Cuma 07:27:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 07:27:00

Polis adayları kanser hastaları için söyledi

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Öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören hastalar için sahneye çıktı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören hastalar için sahneye çıktı. Polis adaylarının söylediği şarkılara eşlik eden hastalar dans ederek eğlenceli vakit geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, hastalara bir nebze moral vermek istediklerini belirterek, "Hastalarımızla güzel bir zaman geçirmek için bu etkinliği düzenledik. Hepiniz zor bir tedavi süreci geçiriyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu tedavi sürecinde moral, motivasyon yani işin psikolojik boyutunun doğru ve düzenli yürütülmesi en büyük ilaç. Bizler de sizlere bir nebze katkı vermek için bu moral etkinliğini düzenledik." ifadelerini kullandı. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Ogün Şahin, refakatçiler ve hastane personeli katıldı.

Etiketler : samsun polis adayları kanser hastaları
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