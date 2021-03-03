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03 Mart 2021 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 12:37:00

Pandemi telli turnaya yaradı

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TÜRKİYE'de pandemi döneminde birçok canlı türünde olduğu gibi adına türküler yazılan telli turna popülasyonunda önemli artış oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktivitelerin yasaklanmasıyla doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağladı. Erzincan'ın çayırlık alanında bir arada görülen 12 adet telli turnanın uzun süredir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıktı" şeklinde açıklama yaptı.

Etiketler : atilla durmuş pandemi koronavirüs van
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