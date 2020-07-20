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20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:49:00

Osmaniye'de 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, saklandığı evde polisle girdiği çatışmada 1 polisi yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'nde bir iş yerinde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birinin tabancayla ateş etmesiyle Tahsin Dağ (56), C.Ö. ve Y.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tahsin Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan Mikail Dağ (47) olayın ardından kaçtı. Polis, katil zanlısının Rızaziye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mikail Dağ'a teslim ol çağrısı yaptı. Ancak polisin teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şahıs, bir polis memurunu yaraladı. Çıkan çatışma üzerine olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ateş etmeye devam eden zanlı, kendi annesini de vurarak yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan polis memuru ve katil zanlısının annesi ambulansla hastanelere kaldırıldı. Mikail Dağ'ın cesedi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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