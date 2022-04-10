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10 Nisan 2022 Pazar 14:01:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 15:46:00

Nazlı tavukla can dostlara mama servisi

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Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu Nazlı'yı taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor. 5 yıldır aralıksız can dostları besleyen 47 yaşındaki Öztürk, geri kalan zamanını tavuğu Nazlı'yla geçiriyor.

Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu Nazlı'yı taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor. 5 yıldır aralıksız can dostları besleyen 47 yaşındaki Öztürk, geri kalan zamanını tavuğu Nazlı'yla geçiriyor.

Ayda 2 bin liranın üzerinde masraf yaparak ciğer, salam, yaş ve kuru mama alan Öztürk, bunları dağıtmak için sabah ve akşam saatlerinde yollara düşüyor. Sahipsiz hayvanları besledikten sonra eve gelen Öztürk, tavuğu "Nazlı"yla vakit geçiriyor. Neşegül Öztürk, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini dile getiren Öztürk, "Her gün onlara gidiyorum. Onlar açken ben doyamıyorum. Önce onları doyuruyorum, sonra kendi karnımı doyuruyorum. Sabah ve akşam günde iki tur yapıyorum." diye konuştu. Öztürk, yaklaşık 1 yıl önce beslediği kedilerden birinin getirdiği civcivi evine alıp beslemeye başladığını anlatarak, şimdilerde ise "Nazlı" adını verdiği tavuğun kendisine mama dağıtımında yol arkadaşlığı yaptığını, kedilerin de tavuğa alıştığını kaydetti. Yanındaki mamalar bitene kadar yaklaşık 2-3 saat boyunca sokak sokak dolaştığını aktaran Öztürk, "Gidebildiğim yere kadar sokak sokak gidiyorum. Baktığım 100'e yakın kedi var. Ne kadar dağıtabilirsem dağıtıyorum. Onun dışında her zaman yanımda mama da olur. Gittiğim her yerde veririm. Son nefesime kadar, elimden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Öztürk, mama ve hayvanların tedavi masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, "Birkaç arkadaş yardımcı olmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor tabii. Benim insanlardan istediğim; herkes yardım edebildiği kadar sokak hayvanlarına yardım etsin çünkü onlar bize muhtaç. Derneklerimize de destek olalım. Bizim gibi hayvanları besleyenlere destek olunursa çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Nazlı tavukl Neşegül Öztürk ciğer salam yaş ve kuru mama sokak hayvanları
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