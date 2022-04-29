Peki gerçek anlamda müzeciliğin tarihsel gelişimi nasıl ortaya çıktı?

Yüzyıllar içinde, her türlü nesne ve sanat eserini içeren bu büyük birikimi doğru adresten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı, Tarihçi Yahya Coşkun'dan dinlemeye ne dersiniz?

Yahya Coşkun'un sunumuyla "Müzede Bir Gün" bayram boyunca 24'te sizlerle.